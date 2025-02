Uefa Regions’ Cup 2025. Allo Stadium i sorteggi della fase finale

Dopo l’ufficialità dell’assegnazione alla Repubblica di San Marino ed alla sua Federcalcio della fase finale della 13ª Uefa Regions’ Cup, la macchina organizzativa si è immediatamente messa in moto. Primo step, la cerimonia di sorteggio dei due gruppi in cui saranno ripartite le otto squadre qualificate alla fase finale di San Marino: Dolnośląski Region (Polonia), Lansi-Vantaan Ylpeys (Finlandia), Vojvodina (Serbia), Vaud (Svizzera), Hradec Králové (Repubblica Ceca), San Marino, Aragon (Spagna) e Rijeka (Croazia) si sfideranno per centrare il successo nella competizione dedicata a rappresentative dilettantistiche regionali. La cerimonia di sorteggio si terrà giovedì della prossima settimana al San Marino Stadium alle 11. L’ambasciatore della manifestazione sarà l’ex Juventus Massimo Bonini, icona del calcio sammarinese.