Uefa Regions’ Cup. La Nat di San Marino si confronta con gli spagnoli dell’Aragon

È ufficialmente scattata a San Marino la 13esima edizione della Uefa Regions’ Cup, il torneo continentale per rappresentative dilettanti regionali o nazionali. La Nat San Marino ha esordito ieri sera contro il Vojvodina, ma sarà in campo anche domani (calcio d’inizio alle 21.30 ad Acquaviva) per affrontare l’Aragon e sabato per vedersela con l’Hradec Kralove all’interno del gruppo A. "Prima di tutto vorrei dare il più caloroso benvenuto a tutte le delegazioni – le parole del selezionatore della Nat San Marino, Luigi Bizzotto – perché come squadra ospitante ritengo giusto ringraziarli per essere qui – Per quanto ci riguarda, siamo felicissimi di aver raggiunto l’accesso alla fase finale di Uefa Regions’ Cup. Per San Marino è la prima volta in assoluto e questo ci riempie ovviamente di orgoglio. Sappiamo che potremmo andare incontro a delle difficoltà, perché ci confronteremo con culture calcistiche veramente all’avanguardia (le rappresentative regionali di Serbia, Spagna e Cechia condividono il raggruppamento dei biancazzurri, ndr). Tuttavia, siamo consapevoli dei nostri mezzi e quali siano le nostre qualità: l’auspicio è quello di poterle esprimere al massimo in queste partite che abbiamo davanti. Se è vero che San Marino è un piccolo Stato, può contare su un grande cuore e orgoglio da vendere. Spero riusciremo a mettere tutto questo in campo, al cospetto di squadre molto forti".

Come dicevamo, il programma delle gare è stato inaugurato ieri sui campi di Montecchio e Acquaviva. Dove domani e sabato si giocheranno in tutto ancora otto gare. Gare che si giocheranno alle 18 e alle 21.30. Nella giornata di domani, oltre al match tra San Marino e Aragon, nel girone A ci saranno i novanta minuti tra Hradec Kralove e Vojvodina.

Nel gruppo B in programma Lansi-Vantaan Ylpeys-Vaud e Dolnoslaski Region-Rijeka Region. Su territorio italiano e sammarinese tutte le dodici partite della fase a gironi e la finale (in programma il primo giorno di luglio) che assegnerà la Uefa Regions’ Cup saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su Titani.tv. Per poter seguire le partite sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma Ott della Federcalcio sammarinese.