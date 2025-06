Uefa Regions’ cup. San Marino va ko ed è tagliato fuori

Una sconfitta taglia fuori la Nat San Marino dalla fase finale della Uefa Regions’ Cup. La sfida tra i titani e l’Aragon premia di misura gli spagnoli, che hanno ottenuto con merito la possibilità di giocarsi le proprie chance di finale con Vojvodina, incontro che affronteranno abbondantemente da favoriti, per quanto visto finora.

Gara durissima per i biancazzurri, che non sono riusciti a rendersi pericolosi e incisivi, subendo la grandissima aggressività degli avversari. Per quelli di Civera, l’unico rimpianto è quello di non aver segnato almeno una rete in più, condizione che gli avrebbe permesso di farsi bastare un pareggio nella gara di sabato a Montecchio. Per via del maggior numero di reti segnate nel gruppo, a parità di differenza reti, sarebbero infatti i serbi a centrare la finalissima in caso di pareggio.

La Nat San Marino è così fuori dalla fase finale. Anche per questo, nell’ultimo incontro di domani ad Acquaviva con il Hradec Králové, i ragazzi di Bizzotto cercheranno di togliersi la soddisfazione di ottenere una vittoria.