Uisp: Arena Metato e Croce Verde Discobolo avanzano alle semifinali

Siamo entrati nel vivo della stagione Uisp, con i quarti di finale che lanciano i campioni in carica dell’Arena Metato, lo Sconvolts secondo in stagione, la Croce Verde Discobolo terza e il Villa Diletta/Bayern Versilia quarto. L’Arena Metato con un gol per tempo, De Jesus-Masoni, batte 2-0 il Bellariviera/Leblon. "Vittoria senza soffrire - sottolinea Gianluca Franchi -. Loro ottima squadra ma mai pericolosi". "Abbiamo cercato di fare il possibile - ammette Andrea Becagli -, ma loro sono stati obiettivamente più forti". In semifinale ci sarà il testa a testa contro la Croce Verde Discobolo che ha superato 4-2 il Torcigliano. Doppio Delcarlo, poi Amine e Lombardi per il successo. "Ottima concentrazione contro un avversario molto ben attrezzato e organizzato", commenta Mario Limetti. Per gli sconfitti reti di Gaspari e Dati. "Abbiamo preso gol subito, poi abbiamo pareggiato e preso il 2-1, dopo aver sprecato un paio di buone occasioni. La loro ci ha tagliato le gambe".

Dall’altra parte del tabellone maggiore equilibrio. Vince in maniera rocambolesca 4-3 il Villa Diletta/Bayern Versilia sull’Scf Bianchi. Villa Diletta/Bayern Versilia avanti con Cherubini ma Poma e Coli ribaltano tutto. Il pari è opera di Martini, ma l’Scf Bianchi, anche se in 10, torna avanti con Del Ry. Il nuovo pari è firmato da Licusato e sul 3-3 si chiude il primo tempo. Decide nella ripresa Venturini. "Partita fin troppo maschia" commentano Simone Giaconi e Gabriele Raimo. Infine lo Sconvolts fa 1-1 contro l’Mb Team ma passa ugualmente grazie alla miglior classifica. Tutto nella ripresa. Vantaggio Sconvolts con Melis e pari di Mulinacci su rigore. "Partita equilibrata, senza particolari sussulti" dice Adriano Pasquini degli Sconvolts. "Dispiace uscire senza aver perso, comunque abbiamo messo in difficoltà una grande squadra", commenta Giovanni Berlingeri dell’Mb Team.

Semifinali: Arena Metato-Croce Verde Discobolo e Sconvolts-Villa Diletta/Bayern Versilia.

Sergio Iacopetti