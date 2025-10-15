Uisp Sconvolts e Arena Metato. Una partenza col piede giusto

Esordio della Uisp, con 18 squadre divise in due gironi da 9.

Girone A. I vicecampioni degli Sconvolts passano 2-1 sul campo del Nuovo Panificio Carlotta. Decide la vecchia guardia formata da Rebughini e Gaina. "Non giocavo una partita intera da 10 anni" dice bomber Rebughini. Lollini sigla l’illusorio pari locale. "Siamo stati sfortunati", commenta Mauro Casanova. L’Mb Team strapazza 5-1 il Ctz/Dlf. Alla tripletta di Viviani si aggiungono gli acuti di Corno e Giannotti. Di Dati la rete del momentaneo 1-1. "Vinto anche per la grande prestazione del portiere Fanucchi", sottolinea Giovanni Berlingeri. È 1-1 tra Unione Quiesa Orange e Zanzbuster Fdm. Per i locali segna Verona. "Partita combattuta e pari giusto" analizza Simone Nocchi dell’Unione. Spettacolare 4-4 tra Bellariviera/Leblon e Atletico Camaiore. Ospiti avanti con la doppietta di Luisotti, ma Carbone, Michetti e Pedro ribaltano tutto. Gigliotti e Bonuccelli per il nuovo scatto ospite stoppato dal pari di Baglini. "Partita incredibile ed abbiamo anche subito una rete da calcio d’inizio" spiega Andrea Becagli del Bellariviera/Leblon.

Classifica: Sconvolts e Mb Team 3; Bellariviera/Leblon, Atletico Camaiore, Zanzbuster Fdm e Unione Quiesa Orange 1; Nuovo Panificio Carlotta e Ctz/Dlf 0.

Girone B. I campioni dell’Arena Metato partono con il 3-0 sul Tdl Soccer. Amdiaze e Bozzi nel primo tempo. Chiude Di Bianco su rigore nella ripresa. "Partita ben gestita", sottolinea Gianluca Franchi. Il Torcigliano surclassa 5-0 l’Hotel Virginia. A referto Manfredi, Pardini, Pandolfi e Rosi 2. Basta il guizzo di Pardini alla Don Bosco Mazzola per piegare 1-0 la Real Nocchi. "Success in una stagione in cui vogliamo dire la nostra", commenta Roberto Barattini. "Meritavamo il pari. Eravamo contati" dice Francesco Raffaelli della Real. Il Csf Bianchi passa 2-1 sul Nuovo Mondo Fitness.

Classifica: Don Bosco Mazzola, Torcigliano, Arena Metato e Csf Bianchi/Mda 3; Tdl Soccer, Nuovo Mondo Fitness, Real Nocchi e Hotel Virginia 0.

Sergio Iacopetti