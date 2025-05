Ultima giornata del campionato di Promozione: Trodica in Eccellenza, sfida per il titolo con Jesina

Ultima giornata del campionato di Promozione che comunque ha emesso alcuni verdetti. Questo turno è presentato da Roberto Buratti, il tecnico del Trodica che si è assicurato l’Eccellenza e la prossima settimana affronterà la Jesina, vincitrice del girone A, per il titolo regionale.

Porto Sant’Elpidio-Casette Verdini: "Per i valori è un playoff anticipato: i locali sanno farsi rispettare in casa mentre gli ospiti sono in un buon momento: X".

Aurora Treia-Azzurra Colli: "Si sfidano squadre forti: l’Aurora non perde da tempo e l’Azzurra proverà a centrare la vittoria per sperare nel secondo posto, ma credo che finirà in pareggio".

Grottammare-Cluentina: "Il Grottammare vorrà fare bella figura nell’ultima gara casalinga".

Monticelli-Corridonia: "È una partita tra realtà che non hanno più nulla da chiedere alla stagione: 1".

Settempeda-Montegiorgio: "La Settempeda ha centrato l’obiettivo iniziale mentre il Montegiorgio metterà sul piatto tanti stimoli dovendo vincere per assicurarsi una migliore posizione in chiave playout: 2".

Sangiorgese-Elpidiense Cascinare: "Anche in questo caso gli ospiti devono assicurarsi i 3 punti in palio per garantire una migliore posizione in chiave playout: 2".

Trodica-Azzurra Sbt: "Faremo un largo turnover ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso, e cioè conquistare la vittoria".

Vigor Montecosaro-Palmense: "Da un lato c’è la squadra di casa che ha disputato un ottimo campionato e che ha chiuso un ciclo, dall’altra parte c’è una Palmense che vuole garantirsi il secondo posto: 2".