Ultima giornata di campionato in Terza Categoria: sfide decisive per i playoff

Ultima giornata di campionato in Terza Categoria prima dell’appendice dei playoff. Archiviato il girone A nel turno di recupero di martedì, con la vittoria del raggruppamento da parte del San Zaccaria, che oggi riposa, gli unici dubbi riguardano le posizioni dei playoff. La Polisportiva Camerlona deve difendere il secondo posto, che consente di evitare il primo turno della post season: farà visita al Lido Adriano, ormai fuori dai giochi, Può insidiare la Camerlona soltanto la Marradese, staccata però di due punti e obbligata quindi a vincere in casa dei Coyotes, con lo stimolo in più di Casalone che sta lottando per la classifica dei marcatori: ora è a quota 18 gol, alla pari con Nicola Montanari Gatti del San Zaccaria che, però, ha già esaurito le partite a suo disposizione. Si giocano il settimo posto nello scontro diretto Giovecca e Wild Bagnara con quest’ultima staccata di 3 punti e quindi obbligata a vincere per raggiungere i rivali e superarli in virtù degli scontri diretti, visto che all’andata le due squadre hanno pareggiato 0-0.

Nel girone B è ancora tutto in bilico: guida il Lugo con 65 punti, seguito dalla Giovanili Santerno con 63 e dalla Real Voltanese a quota 62 che ha anche l’obiettivo di superare i 100 gol in campionato. Impresa, tuttavia, non così agevole visto che sarà impegnata proprio al "Montanari" di Santerno contro la Giovanili in una sfida che potrebbe valere il primato nel girone ma, comunque, vale il secondo posto che esenta dal primo turno dei playoff.

Per l’ultimo posto disponibile sono a pari punti Vatra del capocannoniere Lamkja (23 gol) e Villanova, a 33 punti. Ma il Villanova riposa: le due squadre sono in perfetta parità negli scontri diretti ma il Vatra è in vantaggio nella differenza reti. Terza Categoria Ravenna (30ª giornata, ore 16,30). Girone A (oggi): Atlas-Saline Romagna, Coyotes-Marradese, E. Mattei-Junior Cervia, Giovecca-Wild Bagnara, Lectron-Godo, Lido Adriano-Pol. Camerlona, Stella Azzurra-Mordano Bubano. Riposa: San Zaccaria. Girone B (domani): Compagnia dell’Albero-Ulisse&Penelope, Conselice-Lugo, Endas Monti-Biancanigo, Giovanili Santerno-Real Voltanese, Porto Corsini-Prada, Sporting Castel Guelfo-Sporting Lugo, Vatra-Bisanzio. Riposa: Villanova.

u.b.