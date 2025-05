Ultima giornata di Eccellenza: Mezzolara, Pietracuta e Tropical Coriano in vetta

Sarà un’ultima giornata di campionato non adatta ai deboli di cuore quella del girone B di Eccellenza. Eh sì perché, quando all’appello mancano solamente novanta minuti, la classifica parla di tre squadre in vetta a quota 61 punti: si tratta di Mezzolara, Pietracuta e Tropical Coriano. Se, al termine di questa giornata, solamente due compagini chiuderanno a pari-merito si disputerà uno spareggio per decretare la vincitrice mentre con tutte e tre ancora in vetta il Tropical Coriano sarebbe escluso per la classifica avulsa. Ma, prima di fare questi conti, bisognerà concentrarsi sulle sfide di oggi alle 16,30: il Mezzolara ospiterà il Faenza mentre Pietracuta e Tropical se la vedranno rispettivamente con Osteria Grande (in casa) e Medicina Fossatone (in trasferta). Il Castenaso dovrà cercare di espugnare il campo del già retrocesso Vis Nofaveltria per strappare il pass per i playoff mentre il Granamica, già condannato alla discesa in Promozione, saluterà l’Eccellenza con il match casalingo contro il Sant’Agostino.

Nel girone A, lo Zola Predosa chiuderà la sua ottima stagione (che lo vede attualmente all’ottavo posto) sul terreno di gioco dell’Arcetana.