Ultima giornata di Eccellenza: sfide decisive per playoff e playout

L’ultima giornata di Eccellenza propone gare in cui è molto alta la posta in palio e altre che possono definirsi delle amichevoli perché le squadre non hanno più nulla da chiedere alla stagione. L’allenatore Luca Manisera presenta l’ultimo turno.

Atletico Mariner-Fabriano Cerreto: "Il Mariner ha bisogno del punto per assicurarsi i playout e ha buone chance di riuscirci considerando che il Fabriano non ha più nulla da chiedere alla stagione".

Urbino-K Sport Montecchio Gallo: "Ecco una partita sulla carta insidiosa per la capolista Montecchio. I padroni di casa hanno ambizioni di playoff e questa partita lascia qualche spiraglio alla Maceratese di arrivare allo spareggio per definire la vincente del campionato".

Montegranaro-Osimana: "Un’amichevole di fine stagione tra squadre che hanno disputato un buon cammino, anche se probabilmente sono partite per centrare i playoff".

Matelica-Tolentino: "Per l’allenatore cremisi Passarini (esonerato dal Matelica, con cui aveva vinto il campionato, alla vigilia della gara per il titolo regionale di Promozione) potrebbe essere una soddisfazione conquistare la vittoria e assicurarsi i playoff".

Maceratese-Monturano Campiglione: "La Maceratese deve vincere per provare ad alimentare le poche speranze di arrivare allo spareggio, ritengo che sarà una gara in cui il Monturano avrà poche chance".

Sangiustese-Montefano: "Ecco un’altra amichevole tra realtà che hanno disputato un torneo un po’ al di sotto aspettative pur avendo entrambe ottenuto una tranquilla salvezza. C’è innanzitutto da ritenersi soddisfatti per avere mantenuto la categoria in un campionato complicato".

Urbania-Portuali Ancona: "I Portuali devono vincere per forza per sperare di fare i playout. Gli ospiti daranno tutto contro un’Urbania che non ha più nulla da chiedere".