Ultima giornata di playoff e playout in Seconda Categoria: sfide decisive per la promozione

Ultima giornata di gare in Seconda Categoria, almeno per quanto riguarda playoff e playout all’interno del rispettivo girone di appartenenza. Poi, le vincitrici, affronteranno la fase regionale che potrebbe spalancare le porte della Prima Categoria alle meglio piazzate.

Nel girone M la finalissima dei playoff è tra le due formazioni meglio classificate alla fine della stagione regolare. Infatti, senza alcuna sorpresa, sono andate in finale il Centro Erika di Lavezzola che al Comunale ospita la Vis Faventia, forte del capocannoniere del girone, Karasse Kane, autore di 16 gol sul campo (poi uno tolto dal giudice sportivo). Per lui la sfida con Gedis e Klevis Kaja che insieme ne hanno segnati 20: anche qui uno è stato poi tolto dal giudice sportivo nello scontro diretto dell’andata tra le due squadre, sospeso sul punteggio di 1-1 al 40’ del secondo tempo per intemperanze, poi terminato per la sconfitta a tavolino per entrambe.

Pareggio effettivo (2-2) anche nella gara di ritorno. Nel girone N, invece, la finalissima è tra Polisportiva 2000 e i forlivesi della Fiumanese, vittoriosi 3-0 sul Mezzano nell’unica semifinale disputata. Anche qui i favori del pronostico vanno alla squadra di casa che può vantare sul doppio risultato, passando alla fase regionale anche col pari, ma dopo i tempi supplementari.

Per quanto riguarda i playout, nel girone M, il Bagnara ha vinto 2-0 a Imola contro la Juvenilia ed è il naturale favorito per la salvezza, vista la seconda gara tra le mura amiche. Nel girone N, invece la lotta per la salvezza non riguarda ravennati, visto il confronto tra Deportivo Roncadello e Real.

Programma Seconda Categoria (ore 16,30). Playoff (finale di girone). Girone M: Centro Erika-Vis Faventia. Girone N: Pol. 2000-Fiumanese. Playout (ritorno). Girone M: Bagnara-Jcr Juvenilia (andata 2-0). Girone N: Dep. Roncadello-Real (andata 0-2).

u.b.