Ultima giornata in Prima Categoria: lotta salvezza e playoff in bilico

Finale di stagione in Prima Categoria con l’ultima fatica per le formazioni di casa nostra. Salutata già la vittoria in campionato del Bagnacavallo, nel girone G, tiene banco la corsa per l’unico posto disponibile per evitare i playout e, dunque, raggiungere la salvezza diretta. Infatti, già certa della retrocessione diretta del Marina, lottano a pari punti (33) ben quattro squadre: Modigliana, Sporting Predappio nonchè le ravennati San Pancrazio e Only Sport. Due punti sopra il Carpena, al momento salvo: fondamentale anche ottenere una buona posizione nella griglia dei playout, che darebbe poi la possibilità di disputare lo spareggio-salvezza in casa. Ha il destino nelle sue mani il San Pancrazio che ospita lo Sporting Predappio mentre il Carpena farà visita al Real Fusignano, ormai salvo e senza ambizione playoff. Gara impegnativa, invece, per gli alfonsinesi che ospitano il Meldola quinto con 44 punti ma al momento staccato di 10 punti dal San Vittore e dunque estromesso dai playoff, a meno che non raggiunga Santa Sofia e Savarna, ora a 47 punti. In verità se ci fosse un arrivo a tre il Meldola verrebbe comunque escluso, per arrivare al quarto posto i forlivesi dovrebbero arrivare alla pari col solo Savarna cui però basta 1 punto per arrivare aritmeticamente ai playoff. Nel girone F c’è grande lotta in testa con quattro squadre in 2 punti. E la Virtus Faenza, per salvarsi direttamente senza passare dai playout, dovrebbe vincere contro una delle inseguitrici, i bolognesi del Pontevecchio, una delle migliori formazioni del girone di ritorno, visto il vantaggio (ma solo nella differenza reti) sul Savena che ha gli stessi punti dei faentini (30) ma oggi affronta il Murri, già retrocesso. Programma Prima Categoria (30ª giornata, ore 16,30). Girone G: Marina-Bagnacavallo, Modigliana-Fosso Ghiaia, Only Sport Alfonsine-Meldola, Real Fusignano-Carpena, S. Vittore-Savio, S. Pancrazio-Sp. Predappio, S. Sofia-Pianta, Savarna-Vecchiazzano. Girone F: P. Bubano-C. del Rio, Dozzese-Fontanelice, Fly-Cotignola, Fossolo-T. Pedagna, Funo-Libertas, Reno Molinella-Basca, Savena-Murri, Virtus Faenza-Pontevecchio.

u.b.