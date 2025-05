Ultima giornata Promozione 2024-25: sfide decisive per playoff e retrocessioni

Oggi le sedici squadre del girone A di Promozione scendono in campo per l’ultima giornata del campionato 2024-25. Novanta minuti che dovranno assegnare gli ultimi verdetti.

Gabicce Gradara-Fermignanese. La Fermignanese (seconda in classifica) che oggi ha 8 punti di vantaggio sul Vismara, se in questo turno riesce ad aumentare il vantaggio a 10 o più di 10, i playoff del girone non verranno disputati e i lanieri accederanno direttamente alla finale regionale con i vincenti playoff del girone B. In caso contrario la Fermignanese accede direttamente alla finale playoff del girone dove incontrerà la vincente tra il Vismara e il Marina. In caso di vittoria del Vismara a Villa San Maedtino, rientrerebbe nella griglia playoff anche il Marina. Per la quinta classificata non ci sarà posto per gli spareggi. "Gara complicata – sottolinea il mister dei lanieri Simone Pazzaglia – affrontiamo una delle migliori squadre del campionato, poi penseremo ai playoff". Si gioca sul campo di Fanano invece che allo stadio Magi, indisponibile per i tornei giovanili. "Cercheremo di onorare l’impegno – spiega il mister del Gabicce Capobianco – e finire la stagione nel miglior modo: in caso di vittoria, infatti, abbiamo la possibilità di chiudere al quinto posto. Saranno assenti Rapagnani, Mercurio e Morbidi". Arbitra Mirko Ciccioli di Fermo.

Pergolese-Sassoferrato Genga. La Pergolese ha l’obbligo di vincere perché conquistando l’intera posta gli attuali 8 punti di differenza dal Sassoferrato diventerebbero 11, condannando così gli avversari alla retrocessione diretta; in caso contrario (la vittoria del Sassoferrato o un pareggio) le due compagini dovranno di nuovo incontrarsi tra di loro per lo spareggio playout (a Pergola). "Una finale – dice il presidente della Pergolese Enrico Rossi – che vale una stagione. Loro sono una squadra molto ostica che scende sempre in campo con umiltà e con il coltello tra i denti. Noi dovremo essere bravi e altrettanto determinati se vogliamo portare a casa la partita e chiudere la stagione senza andare agli spareggi". Arbitra Francesco Tasso di Macerata.

Lunano-Sant’Orso 1980. "Match ininfluente per la classifica di entrambe le squadre – osserva alla vigilia il direttore sportivo del S.Orso Giancarlo Ruggieri – salvezza arrivata anche per noi prima della sosta. Speriamo di assistere ad una bella partita senza l’assillo del risultato e quindi senza alcun tipo di tatticismo". "Con il Sant’Orso – dice il diesse del Lunano Matteo Dominici – sarà l’ultima partita della stagione, il nostro obiettivo è quello di chiudere in bellezza davanti al nostro pubblico e cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica. Si concluderà così una stagione che ci ha messo a dura prova ma alla fine la squadra e tutto lo staff hanno dimostrato di voler portare a casa a tutti i costi la salvezza, obiettivo che è stato raggiunto con due giornate d’anticipo alla fine". Arbitra Houssam Eddin Chenouf di Pesaro.

Villa San Martino-Vismara 2008. "Ultima partita di campionato che ci vede di scena nel derby contro il Villa S.Martino che ha disputato una bella stagione come noi – commenta l’allenatore del Vismara Pierangelo Fulgini – non sarà facile ma dobbiamo fare un ultimo sforzo per poter centrare il traguardo dei play-off che renderebbe ancor più prezioso il percorso che hanno fatto questi ragazzi". Il Villa San Martino vorrà salutare il proprio pubblico con una bella prestazione supportata da un bel risultato. Arbitra Francesco Uncini di Jesi.

Tavullia Valfoglia-Biagio Nazzaro. Gara anche questa senza l’assillo del risultato. Si giocherà quindi a viso aperto, puntato al gol senza tatticismi di sorta. Due buona squadre che hanno già raggiunto l’obiettivo della salvezza. Arbitra Alessio Giustozzi di Macerata.

Jesina-Moie Vallesina. La Jesina festeggerà la vittoria del campionato salutando il proprio pubblico. Un successo arrivato prima della sosta e che ha premiato la qualità dei ragazzi di mister Omiccioli. Arbitra Giovanni Paolo Campoli di Ancona.

Marina Calcio-Appignanese. Il Marina che oggi ospita l’Appignanese (già retrocessa) spera di rientrare nella griglia playoff. Arbitra Marco Graziosi di Pesaro.

Vigor Castelfidardo-Barbara Monserra. Partita che ha poco da dire, i locali sono salvi, gli ospiti già retrocessi. Arbitra Andrea Liso di Ancona.

Amedeo Pisciolini