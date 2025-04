Ultimi 90’ da thrilling . Battaglia per i play off. Il Signa spera ancora

A 90’ dal termine della regular season di Eccellenza, nel girone B, col primo posto già assegnato allo Scandicci, a tenere banco sono play off e out. Per quanto concerne i primi è bene ripassare il regolamento e tenere d’occhio i risultati degli scontri diretti e soprattutto il meccanismo della forbice, in quanto al fischio finale la classifica può cambiare in maniera significativa. Affrico (46 punti), Colligiana (45), Valentino Mazzola (44) e Rondinella (43) sono le squadre attualmente dentro i play off. A ridosso, c’è l’Asta a 42, Signa e Baldaccio Bruni a 41, decisi a sferrare l’ultimo tentativo.

Il Signa gioca al "Bozzi" e se riuscirà a vincere con la Rondinella, sperando che Asta e Baldaccio non facciano punti, può ancora sperare. "E’ un finale di stagione thrilling – afferma il diesse del Signa 1914, Alessio Nunziati (foto) – il più intrigante degli ultimi anni. Contro la Rondinella il Signa si giocherà l’ultima chance, consapevole delle difficoltà che andrà incontro per le assenze del bomber Lorenzo Tempesti (capocannoniere con Del Pela con 18 gol) e Giuliani".

G. Puleri