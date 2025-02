Ultimissime. Achy esterno di destra, Di Paola a sinistra. Conferma per Candido come trequartista

"Abbiamo trovato il nostro Cafù" con questa battuta Lamberto Magrini ha annunciato ieri l’impiego, in Siena-Orvietana, di Emmanuel Achy a destra della difesa, vista la squalifica di Morosi (un turno). Il numero 4 ha già comunque coperto il ruolo, dà al mister le giuste garanzie (Calamai non è neanche convocato, Lapadatovic è in attesa del tesseramento). Davanti alla porta presidiata da Giusti, agirà quindi la coppia centrale formata da Biancon e Cavallari, mentre Di Paola (2005), troverà conferma a sinistra della linea. Il 2004 sarà Farneti: al giovane centrocampista il compito di ‘dirigere i lavori’ mentre le mezzali saranno Masini e Suplja (2006). Mastalli colpito dalla febbre a inizio settimana, partirà dalla panchina. Per la trequarti fiducia ancora a Candido, a Boccardi e Giannetti il compito di scardinare la retroguardia dell’Orvietana. Semprini è convocato, ma non è al top della condizione, Galligani si guarderà la partita dalla tribuna causa squalifica (due turni, salterà anche il derby con il Livorno). E a proposito di convocati, è tornato abile e arruolabile, dopo il lungo stop, Alfred Hagbe. Ancora fuori dai giochi, invece, i lungodegenti Bianchi (lesione di primo grado al gemello laterale destro) e Lollo (lesione di primo grado del soleo destro) che in settimana hanno proseguito con il proprio programma di recupero.