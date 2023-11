Ultimissime. Agostinone, la prima maglia da titolare. Masini trequartista, Ricciardo con Galligani

Gli impegni ravvicinati, sulle gambe, si fanno sentire e mister Magrini, per la partita di questo pomeriggio contro lo Scandicci, cambierà qualche interprete al suo scacchiere. Partendo quindi dalla difesa, Agostinone vestirà la sua prima maglia titolare: agirà a sinistra della difesa lasciando il posto in panchina a Bertelli. A destra della linea, davanti alla porta presidiata da Giusti, ci sarà Morosi (2004), mentre la coppia centrale sarà ancora quella formata da Cavallari e Biancon. L’altra quota agirà a centrocampo: Pagani (2003), andrà a fare la mezzala, con Lollo in regia e Bianchi dalla parte opposta. Come ha spiegato il tecnico bianconero Cristiani non è al topo della condizione (affaticamento) e stavolta tirerà il fiato. Sulla trequarti agirà ancora Masini, mentre nel tandem offensivo, accanto a Galligani, tornerà Ricciardo dopo il lungo stop per un problema fisico. Non saranno invece della partita Boccardi, anche lui in infermeria (dovrebbe rientrare per Siena-Colligiana, sabato 11 novembre), Ravanelli, anche lui alle prese con un guaio di natura fisica e Hagbe Hagbe, che sconterà oggi l’ultimo dei tre turni di squalifica rimediati dopo l’espulsione di Terranuova Bracciolini. I tifosi bianconeri che non hanno ancora acquistato il biglietto potranno farlo oggi allo stadio, a partire dalle 13,15.