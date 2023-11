Ultimissime. Boccardi ancora fuori dai giochi. Slitta il suo rientro

Proseguono sul campo di Uopini gli allenamenti della Robur. E le notizie non sono delle migliori: Filippo Boccardi, che sembrava ormai prossimo al rientro, è stato sottoposto martedì a un controllo medico e l’esito non è stato confortante: dovrà rimanere fermo ancora un po’. Svaniscono così le speranze di mister Magrini di avere l’attaccante a disposizione almeno per le prossime due-tre partite, la gara casalinga di sabato con la Colligiana, il turno infrasettimanale di mercoledì con il Signa e la sfida del Berni con il Baldaccio Bruni. Da valutare anche Ravanelli, mentre Hagbe Hagbe rientrerà dalla squalifica. Per quanto riguarda la formazione, quindi, non dovrebbero esserci grosse novità, con Cristiani che potrebbe riprendersi il posto e Candido e Achy che sperano di poter vestire la maglia titolare. Le ultime due sedute di allenamento, oggi e domani, e tutti i dubbi saranno sciolti.