Ultimissime. Boccardi assente. Torna Ricciardo. Bianchi recuperato

Boccardi non ha recuperato dall’infortunio patito la scorsa settimana e non è convocato. Ricciardo sì, dopo aver ripreso a lavorare con la squadra, è nella lista e, dopo il prolungato stop, partirà dalla panchina. Mister Magrini, questo pomeriggio, metterà in campo la stessa formazione vista all’opera, dal primo minuto, domenica scorsa contro l’Asta. Davanti alla porta difesa da Giusti agiranno quindi Morosi (2004), Cavallari, Biancon e Bertelli (2003). A centrocampo ci saranno Bianchi ("Ha smaltito bene la contusione e si allenato sempre regolarmente a parte martedì" ha spiegato il tecnico bianconero), Lollo e Cristiani; Masini si muoverà alle spalle del tandem offensivo formato da Granado e Galligani. Stessi uomini, quindi, nonostante il turno infrasettimanale di mercoledì con lo Scandicci. "Avevo in mente di cambiare qualcosa – ha svelato ieri il mister –, ma avendo avuto una settimana piena per lavorare, alla fine ho pensato di confermare la formazione di sette giorni fa, anche se giocatori come Agostinone e Pagani avrebbero meritato considerazione. Al momento sono concentrato soltanto sul Pontassieve, mercoledì vedremo. Potrebbe comunque partire Candido dall’inizio".