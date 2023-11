Ultimissime. Boccardi torna nell’elenco dei convocati. Lollo e Morosi non al top e da valutare

Boccardi è nell’elenco dei convocati: l’attaccante ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per cinque giornate e oggi partirà dalla panchina. Le brutte notizie riguardano invece Lollo (nella foto) e Morosi: entrambi non sono al top della condizione, per problemi fisici. Il centrocampista partirà dalla panchina – anche per tirare un po’ il fiato –, la quota stringerà i denti per esserci ("Venerdì aveva fastidio, ieri stava meglio, oggi valutiamo" ha spiegato mister Magrini). Se dovesse arrivare il forfait sarà Hagbe a vestire la maglia titolare, nel ruolo di terzino destro, dove il tecnico bianconero lo sta provando dal ritiro di Chianciano: "A centrocampo e in attacco preferisco avere giocatori di esperienza", le sue parole. Davanti a Giusti la coppia centrale sarà quella formata da Cavallari e Achy (questa volta a riposarà Biancon), mentre a sinistra giocherà Bertelli. Il centrocampo sarà formato da Cristiani, Bianchi e Masini, con Candido alle spalle di Granado e Galligani.