Ultimissime. Boccardi torna titolare dopo tanto tempo. In difesa accanto a Cavallari c’è Achy

Boccardi in campo dal primo minuto: dopo il lungo stop e un paio di scampoli di partita l’attaccante bianconero torna a vestire la maglia titolare e lo farà a fianco di Galligani. Mister Magrini vuole mettergli minuti sulle gambe, perché trovi il prima possibile la condizione: "Novanta minuti ancora non ce li ha e non lo voglio rischiare, ma un’oretta può reggere" ha detto il mister. Sulla trequarti agirà Candido, mentre Masini farà la mezzala, con Lollo in regia e Bianchi dall’altra parte.

Davanti a Giusti la coppia centrale sarà quella formata da Cavallari e Achy: "Emmanuel mi è piaciuto nelle partite in cui ha giocato, meritava la maglia", ha spiegato Magrini. I due terzini saranno le quote: Morosi (2004) agirà a destra, Bertelli (2003) a sinistra. Sugli infortunati: "Cristiani ha ancora la ferita aperta, Ricciardo sta un po’ meglio, Ravanelli ha appena iniziato il recupero". Nell’elenco dei diffidati Lollo.