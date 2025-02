Ultimissime. Brutta tegola: finita la stagione di Ricchi Morosi a destra, coppia Achy-Cavallari

Una brutta tegola: Niccolò Ricchi (nella foto) ha terminato anticipatamente la stagione. L’infortunio tendineo rimediato dal bianconero nei minuti finali della partita con l’Orvietana è di grave entità e sarà quindi costretto a fermarsi per qualche mese. L’attesa è per l’ultimissimo responso clinico, ma, come ha spiegato ieri mister Magrini, le speranze che possa avere un esito diverso sono pochissime, per non dire nulle.

Per la sfida dell’Ardenza (impossibilitati a partecipare alla trasferta, per decisione della questura di Livorno, i tifosi bianconeri, questa mattina, saranno all’Acquacalda per salutare la squadra al momento della partenza) mister Magrini dovrà rinunciare anche a Lollo, lo stesso infortunato (potrebbe rientrare la prossima settimana) e Galligani, squalificato. Sarà invece di nuovo abile e arruolabile il terzino destro Andrea Morosi (2004), che il suo turno di stop forzato lo ha già smaltito. A sinistra della linea agirà Di Paola (2005), mentre la coppia centrale, davanti a Giusti, sarà formata da Achy e Cavallari.

Passando al centrocampo, Mastalli sarà il vertice basso, ai suoi lati agiranno Suplja (2006) e uno tra Bianchi e Farneti. I dubbi maggiori riguardano il reparto offensivo: per la trequarti il ballottaggio è tra Candido e Masini; Boccardi, Giannetti e Semprini, si giocano la maglia titolare per gli altri due posti disponibili.