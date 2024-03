Ultimissime. Brutte notizie dopo la rifinitura a Uopini. Masini indisponibile, Candido non al top

Brutte notizie, per la Robur, alla vigilia di Colligiana-Siena: Bernardo Masini (nella foto), come ha spiegato mister Magrini, non sarà della partita. Candido, non ancora al top della condizione, partirà dalla panchina e difficilmente scenderà in campo anche a gara in corso. Considerata anche l’assenza del lungodegente Cristiani, la formazione anti-biancorossi, vedrà dei cambiamenti rispetto a quella vista all’opera contro la Rondinella Marzocco. In difesa, davanti alla porta protetta da Giusti, agiranno Morosi (2004), Achy e Cavallari come coppia centrale, e Agostinone; a centrocampo troverà di nuovo spazio Hagbe (2004), con Lollo in cabina di regia e il capitano Bianchi dall’altra parte. Sulla trequarti agirà ancora Boccardi, con il tandem offensivo che sarà composto da Granado, che riceverà il testimone da Ricciardo, e Galligani, all’inseguimento del tredicesimo gol stagionale.