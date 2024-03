Ultimissime. Candido al rientro. Masini da valutare in chiave Signa

Proseguono sul campo di Uopini gli allenamenti della Robur: i bianconeri si stanno avvicinando alla partita con il Signa, scontro diretto che devono vincere per conquistare anticipatamente la Serie D. Dal campo di Uopini nessuna novità sostanziale: se Cristiani sarà il sicuro assente della gara del Berni, saranno valutate quotidianamente le condizioni di Masini, alle prese con un problema al polpaccio. Normale che a questo punto della stagione, e senza una preparazione estiva alle spalle, qualche bianconero non sia al top, ma per la sfida con il Signa non dovrebbero esserci ulteriori defezioni, salvo intoppi dell’ultima ora. Mister Magrini potrebbe quindi riproporre la formazione vista all’opera con la Colligiana, ma con il possibile rientro di Candido, rimasto in panchina al Manni, sulla trequarti, con Boccardi e Galligani come coppia d’attacco.