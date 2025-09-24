Ultimissime. Cavallari e Masini sono a disposizione. Menghi fuori causa

Cavallari e Masini, come ha spiegato mister Bellazzini (squalificato, in panchina Lelli), hanno superato l’affaticamento muscolare che li ha tenuti ai box per il derby con il Poggibonsi: entrambi sono a disposizione per la gara di oggi pomeriggio, sul campo dello Scandicci. Niente da fare, invece, per Menghi: l’attaccante è però prossimo al rientro. "Potrebbe essere a disposizione domenica", per la gara del Franchi con il Terranuova Traiana, le parole dell’allenatore della Robur. La formazione anti blues potrebbe ricalcare quella vista all’opera in queste prime giornate, defezioni a parte, anche se, trattandosi di un turno infrasettimanale non è neanche esclusa qualche staffetta. Un’ipotesi potrebbe essere l’utilizzo di Rossi (2006) e Ciofi, fino a questo momento entrato a gara in corso, sempre con un ottimo impatto sulla gara, con Lucas (2005) in avanti. In difesa, davanti alla porta presidiata da Michielan (2007), buono il suo avvio di stagione, spera Bellavegna. I tifosi bianconeri che seguiranno Somma e compagni questo pomeriggio a San Casciano potranno acquistare il biglietto per il settore ospiti direttamente allo stadio, al costo di 12 euro.