Ultimissime dal campo. Il tecnico Bellazzini pronto al debutto. Oggi la rifinitura
La seduta di rifinitura di questa mattina chiuderà la preparazione della Robur che, domani pomeriggio, ospiterà al Franchi il Terranuova Traiana. I dubbi di formazione, per mister Bellazzini, che ‘debutterà in panchina, dopo aver scontato quattro giornate di squalifica, ruotano intorno alla disponibilità o meno di Tosini, alle prese con il risentimento muscolare accusato sabato a San Casciano, e di Menghi, fuori in questo primo scorcio di campionato, per un problema al polpaccio. L’infortunio del classe 2006 non appare di gravissima entità, ma la Robur potrebbe anche decidere di non rischiarlo. In tal caso il tecnico bianconero dovrà rimettere mano all’undici titolare, considerando l’assenza di una quota impiegata finora con continuità. Una soluzione potrebbe essere l’utilizzo di Ciofi, con Loconte a sinistra, come accaduto con lo Scandicci, ma in tal caso dovrebbe rinunciare a Vari. Un’altra possibilità impiegare Rossi, ma con uno tra Vlahovic e Barbera in panchina, oppure piazzare Bellavigna in difesa, togliendo però esperienza a reparto. Se invece dovesse giocare Menghi, Noccioli tornerebbe nella sua posizione naturale, sfruttando quindi al meglio le proprie caratteristiche.
