Ultimissime dal campo. Mister Bellazzini deve rinunciare a quattro pedine

I bianconeri, al Bertoni dell’Acquacalda, proseguono la preparazione alla trasferta di Sansepolcro. Per la sfida, mister Bellazzini, dovrà far fronte, ancora una volta, ad assenze pesanti. Quattro i bianconeri ai box: a Tosini, ormai fuori da diverse settimane, si sono aggiunti, mano a mano, Nardi, Cavallari e, per l’infortunio rimediato domenica scorsa al Franchi (lesione al flessore della coscia destra), Niccolò Giannetti. Defezioni che riguardano ogni reparto, quindi, e anche pesanti. L’ipotesi è che allo stadio Buitoni, palcoscenico dell’eccezionale promozione della Robur di Magrini in Serie D, il tecnico bianconero di spazio all’undici visto all’opera contro il Cannara, con in campo il 2006 Rossi e quindi Ciofi, che ha ampiamente dimostrato di meritare la maglia titolare e, almeno inizialmente, Noccioli e Menghi. Considerando che quest’ultimo può non avere ancora 90 minuti sulle gambe (domenica scorsa ha vestito la sua prima maglia titolare), senza Giannetti in panchina, dovrebbe essere proprio l’ex Ghiviborgo, nel caso in cui ce ne fosse la necessità, a prendere il posto del compagno, andando a coprire il ruolo in cui ha giocato per tutta la prima parte di stagione.