Ultimissime. Ieri la ripresa in vista del derbyssimo. Tommaso Bianchi è tornato in gruppo

In vista della trasferta di Livorno – fischio di inizio domenica prossima alle 14,30 all’Ardenza – la Robur ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione al Bertoni dell’Acquacalda. E, manco a dirlo, per una buona notizia, ne è arrivata una decisamente meno buona. Se Tommaso Bianchi, dopo il lungo stop, è infatti tornato a lavorare regolarmente con i compagni – e sarà quindi a disposizione per il derby – Niccolò Ricchi, è stato costretto a fermarsi: il jolly bianconero ha accusato un problema all’adduttore sinistro al termine della partita con l’Orvietana, domenica scorsa, e nel corso delle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti che stabiliranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Proprio Ricchi, all’andata segnò al Franchi la rete del momentaneo 1-1 bianconero, il suo primo e unico gol stagionale. Una marcatura poi vanificata dal rigore trasformato da Dionisi a pochi minuti dal gong. Niente da fare, ancora, per Lorenzo Lollo: il centrocampista, alle prese con una lesione di primo grado del soleo destro, anche ieri ha proseguito con il proprio percorso di recupero. La seduta è iniziata con un lavoro di scarico per una parte del gruppo e una sessione di potenziamento fisico per l’altra. L’allenamento è poi proseguito con una serie di possessi palla ad alta intensità. La preparazione si è poi conclusa con la tradizionale partitella finale.