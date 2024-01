Ultimissime. Il difensore Cavallari costretto a fermarsi. Tra i convocati torna la punta Granado

Dovrà rinunciare a Cavallari (nella foto), questo pomeriggio, la Robur: il difensore, giocando – era in campo mercoledì al Berni – ha accusato un risentimento dopo la botta presa nella partita con la Rondinella (potrebbe farcela per domenica prossima). Out anche Masini, ormai prossimo al rientro, e Aseged, fermato da una distorsione alla caviglia. Tra i convocati è invece tornato Granado, che ha superato il problema fisico che lo ha costretto ai box nelle ultime gare: partirà dalla panchina. In campo, e con la maglia titolare a destra della linea difensiva, Morosi che contro la Fortis Juventus ha scontato il suo debito con la giustizia sportiva.

La coppia centrale sarà formata da Biancon e Achy, mentre a sinistra agirà Bertelli. A centrocampo spazio a Bianchi, Lollo e Cristiani. Per quanto riguarda il reparto offensivo Candido, Boccardi, Galligani e Ricciardo si giocano i tre posti disponibili. Visti gli impegni ravvicinati, l’ultimo, partito dalla panchina quattro giorni fa, potrebbe spuntarla.