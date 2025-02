Ultimissime. Il tecnico Magrini ha abbondanza soltanto in attacco

Prosegue, al Bertoni dell’Acquacalda, la preparazione del Siena in vista della gara casalinga di domenica con l’Orvietana. Per la sfida, mister Magrini avrà nuovamente delle assenze da fronteggiare e anche pesanti. Se Bianchi e Lollo proseguono nel percorso di recupero dai rispettivi infortuni (Hagbe invece è sulla via del rientro), il giudice sportivo ha messo ai box Andrea Morosi (diffidato, è stato ammonito domenica scorsa) ed Elia Galligani (rosso diretto, dovrà rimanere fuori due turni). E se in attacco le alternative, fortunatamente per il tecnico, non mancano (abili e arruolabili Boccardi, Giannetti, Semprini e il giovane Di Gianni, oltre all’atro under Ruggiero), l’assenza del terzino destro, il bianconero su cui Magrini ha sempre fatto affidamento, porterà a un restyling della formazione, con qualche giocatore che dovrà adattarsi a un ruolo non suo. Achy, non al top la scorsa settimana per i postumi di una botta, potrebbe giocare a destra della difesa, ma non è escluso, per ammissione dello stesso allenatore bianconero, la presenza in campo dal primo minuto dei tre centrali (Achy, Biancon e Cavallari). Non dovrebbero esserci problemi per la disponibilità di Mastalli: il centrocampista era assente alla ripresa causa febbre.