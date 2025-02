Ultimissime. In difesa coppia centrale Achy-Biancon. Candido alle spalle di Boccardi-Giannetti

La Robur, archiviata la parentesi Livorno, vuole ripartire: ci proverà questo pomeriggio con il Poggibonsi, un altro derby carico di insidie. Mister Magrini, come ormai ogni settimana, dovrà far fronte a diverse assenze (tra i convocati anche lo Juniores Sani, difensore). Cavallari non ci sarà causa squalifica; Lollo, Ricchi, Di Gianni e Ruggiero per infortunio: il primo potrebbe rientrare la prossima settimana, il secondo si è sottoposto venerdì a intervento chirurgico e per questa stagione non si rivedrà in campo. Di Gianni si è fermato per un fastidio dell’ultima ora, Ruggiero per la febbre. Galligani, dopo la partecipazione alla Kings League, è abile e arruolabile (nessun provvedimento disciplinare nei suoi confronti), ma partirà dalla panchina. Davanti alla porta sorvegliata da Giusti, quindi, giocoforza, agiranno Morosi (2004), Achy, Biancon e Di Paola (2005, diffidato). Davanti alla difesa troverà spazio Bianchi, mentre le mezzali saranno Suplja (2006) e Masini (Mastalli è alle prese con gli strascichi dell’influenza della scorsa settimana e inizierà dalle retrovie).

Sulla trequarti giocherà Candido, il tandem offensivo sarà formato da Boccardi (nella foto) e Giannetti. Semprini non è stato bene nella notte di venerdì, ma ieri mattina si è allenato e fa parte della lista dei convocati.