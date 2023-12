Ultimissime. Infortunati ancora lontani dal recupero. Agostinone o Candido nel ruolo di mezzala

In vista della partita di domenica con la Nuova Foiano (allo stadio di Badesse fischio di inizio alle 14,30) la Robur prosegue la preparazione sul campo di Uopini. Le condizioni degli infortunati sono monitorate quotidianamente, ma difficilmente qualcuno di loro riuscirà a recuperare per la gara: in infermeria Cristiani, Ravanelli, Masini e Granado, nella speranza che almeno stavolta non ci siano altri intoppi dell’ultima ora. Anche perché le defezioni non si fermano a queste: nell’elenco degli indisponibili anche Lollo e Pagani che dovranno fare da spettatori, entrambi appiedati dalla giustizia sportiva. Da vedere allora quali saranno le scelte di mister Magrini nella costruzione dell’undici titolare anti-Nuova Foiano, con le assenze che si concentrano principalmente nel reparto di centrocampo. Per il ruolo di mezzala i nomi più caldi sono quelli di Candido e di Agostinone.