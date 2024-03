Ultimissime. Leoni al completo. Arbitra Santeramo. Il via è alle 14,30

Ieri mattina l’allenamento di rifinitura allo stadio Stefano Lotti per il Poggibonsi. Nessuna defezione nella rosa di mister Calderini, in previsione del confronto odierno nell’impianto rinnovato di Tavarnelle Val di Pesa per i giallorossi opposti al team affidato da poco, ad opera della società gialloblù, al tecnico sessantenne Marco Brachi, conoscitore della categoria per i vari trascorsi nell’arco delle stagioni agonistiche. Dal canto suo, mister Calderini valuta anche delle soluzioni diverse da attuare rispetto alle ultime settimane. Anche alla luce della piena disponibilità, quasi una novità, in questo torneo per il Poggibonsi, di elementi della rosa. Fischio d’inizio alle 14,30 per la partita - valida per la giornata numero 25 dei dilettanti nazionali girone E - tra il San Donato Tavarnelle e il Poggibonsi. Direzione di gara di Andrea Santeramo di Monza, sua base delle designazioni. Assistenti, Gennantonio Martone di Monza e Matteo Franzoni di Lovere.

Una ipotesi di schieramento titolare per il Poggibonsi è la seguente: Pacini, Rocchetti, Di Paola, Mazzolli, Borri, Martucci, Gistri, Camilli, Vitiello, Purro, Marcucci.

PaoBar