Ultimissime. Mastalli riprende con il gruppo. Hagbe quasi pronto

Alessandro Mastalli, superato l’attacco influenzale, è tornato ad allenarsi: da ieri il centrocampista ha ripreso regolarmente a lavorare con la squadra. Una buona notizia che si aggiunge a quella del vicinissimo rientro di Hagbe: il 2004 potrebbe, il condizionale è d’obbligo, essere a disposizione per la gara casalinga di domenica con l’Orvietana. Ancora ai box invece il capitano Bianchi e Lollo che proseguono con il proprio programma di recupero dai rispettivi infortuni.

Al Franchi, tra 48 ore, non ci saranno neanche Morosi e Galligani: entrambi guarderanno la partita dalla tribuna causa squalifica. Il primo, diffidato e ammonito con il Seravezza Pozzi, si dovrà fermare per una giornata, il secondo, che si è preso un rosso diretto, per due turni: l’attaccante salterà quindi anche il derby con il Livorno, in programma all’Ardenza domenica 16 febbraio.