Ultimissime. Morosi-Di Gianni assenti dell’ultima ora. In attacco maglia da titolare per Galligani

Qualche infortunio dell’ultima ora ha costretto mister Magrini a ridisegnare nuovamente la formazione della Robur: Morosi ha dato forfait per una grossa contrattura ("Fortunatamente non ha una lesione, la prossima settimana tornerà a disposizione" ha spiegato il tecnico), Di Gianni, invece, proprio per una lesione. L’assenza dei due under è andata così ad aggiungersi a quelle di Ricchi (stagione finita) e di Lollo che anche questa settimana non è convocato. Non al top della condizione, ma comunque abili e arruolabili, Giannetti e Boccardi. A destra della linea difensiva, davanti alla porta controllata da Giusti, ci sarà allora Achy, Biancon andrà ad affiancare Cavallari, quest’ultimo di rientro dalla squalifica, con Di Paola (2005, diffidato) sulla corsia mancina. A fare il play sarà Mastalli, con Bianchi e Suplja (2006) mezzali. Sulla trequarti nuova chance per Ruggiero: è lui il 2004 su cui è ricaduta la scelta dell’allenatore bianconero. Partiranno quindi dalle retrovie sia Masini che Candido. Il tandem offensivo sarà formato da Boccardi, che nelle ultime partite ha dimostrato di attraversare un ottimo momento, e Galligani (nella foto) che si riprenderà la maglia titolare dopo la doppia squalifica e la panchina di domenica scorsa al Franchi: a loro il compito di scardinare la retroguardia della Sangiovannese, tra le migliori del girone.