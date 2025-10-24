Ultimissime. Nardi spinge forte! Il rientro è più vicino . Ballottaggio Rossi-Loconte come under

Bersaglio puntato: il Siena, al Bertoni, continua nella preparazione della trasferta di Ghivizzano, con l’infermeria ancora piena e la speranza che possa svuotarsi al più presto. Tosini, Cavallari e Giannetti sono out, Nardi sta spingendo sull’acceleratore per accorciare i tempi di rientro. Tra oggi (seduta pomeridiana) e domani (rifinitura mattutina) le ultime valutazioni dello staff medico bianconero. La formazione anti-Ghiviborgo non dovrebbe discostarsi da quella vittoriosa di domenica con il ballottaggio tra Rossi e Loconte come under 2006 e il conseguente utilizzo o meno di Vari o Barbera, tra l’altro ex entrambi. L’altro 2006 a disposizione è il difensore Bellavigna: remota l’ipotesi che mister Bellazzini possa mettere mano al terzetto Conti, Somma, Zanoni, che tanto bene sta facendo. Dopo la trasferta di Ghivizzano, la Robur ospiterà al Franchi il Prato: i lanieri sono usciti dalla Coppa Italia, battuti 4-1 dalla Correggese. Fuori anche l’Orvietana, sconfitta 1-0 dal Valmontone.