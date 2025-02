Ultimissime. Niente da fare per Ricchi e Lollo. Bianchi-Morosi ok

Prosegue all’Acquacalda la preparazione della Robur. In campo i bianconeri sono impegnati a preparare il derby di Livorno, big match della ventiquattresima giornata, con la voglia di riscattare la sconfitta dell’andata e trovare nuovi stimoli in vista del rush finale della stagione. Contro la corazzata del campionato e senza il supporto dei tifosi, la strada è tutta in salita, ma, come si dice, ogni partita ha una storia a sé. Per l’incontro, mister Magrini, dovrà rinunciare a Galligani, che al Picchi sconterà la seconda delle due giornate di squalifica prese con l’espulsione sul campo del Seravezza Pozzi. Non sarà abile e arruolabile neanche il lungodegente Lollo, che prosegue con il proprio programma di recupero. E non ci sarà neanche Ricchi – autore del gol dll’1-1 all’andata – che si è infortunato sul finale di Siena-Orvietana (è atteso l’esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto). Saranno invece della partita Morosi, che ha pagato il proprio debito con la giustizia sportiva, e il capitano Tommaso Bianchi che, dopo il lungo stop, da martedì ha ripreso a lavorare regolarmente con i compagni.