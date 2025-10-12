Ultimissime. Non c’è pace per l’infermeria bianconera. A Tosini e Nardi si è aggiunto Cavallari

Un altro bianconero ha raggiunto Tosini e Nardi in infermeria: Cavallari ha accusato un fastidio al retto femorale della coscia destra e pertanto non sarà della partita. In difesa agiranno così Conti, Somma e Zanoni. Sono invece abili e arruolabili Barbera e Noccioli; il centrocampista potrebbe partire dalla panchina: con l’essenza di Tosini, dovrebbe essere nuovamente Rossi, infatti, il 2006 prescelto a vestire la maglia titolare. L’attaccante, invece, potrebbe scendere in campo dal primo minuto, da vedere semmai in quale posizione: dipenderà dall’eventuale impiego di Menghi che sta pian piano ritrovando la condizione. In caso uno dei due ‘centravanti’ dovesse partire dalle retrovie, potrebbe arrivare un’altra chiamata per Lucas. A scendere in campo, oggi, anche la solidarietà: la Guasparri e i Fedelissimi hanno organizzato una raccolta fondi per il piccolo Elia, che sta combattendo una battaglia contro una brutta malattia; agli ingressi di curva e tribuna sarà possibile effettuare un’offerta.