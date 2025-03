Ultimissime. Oggi la rifinitura. Cavallari potrebbe giocare a sinistra

Terminerà oggi, con la seduta di rifinitura in programma al mattino, la preparazione della Robur alla partita con il Terranuova Traiana, in scena domani al Franchi alle 14,30. Una gara che Bianchi e compagni vogliono vincere, per dare continuità alla vittoria con la Sangiovannese e avvicinarsi al secondo posto. Con le assenze di Di Paola e Di Gianni, oltre a quella di Ricchi, che ha terminato la stagione, sarà Cavallari, salvo sorprese, ad agire a sinistra della linea difensiva, con il rientrante Morosi a destra e la coppia centrale Achy-Biancon. Il numero 6 bianconero ha già coperto il ruolo di terzino in passato e domani si adatterà per sopperire alle assenze. A centrocampo possibile l’impiego di Pescicani (l’unico altro 2005 oltre a Di Paola), mentre in attacco potrebbero trovare conferma Boccardi e Galligani, apparsi in buona condizione, anche se non è escluso l’utilizzo di Giannetti. Intanto la società ha comunicato che nella giornata di oggi lo store ufficiale bianconero, situato all’interno dello stadio, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Nel negozio sarà possibile acquistare il merchandising della Robur, comprese le maglie celebrative dei 120 anni del calcio senese, ancora disponibili, e i biglietti per assistere alla partita.