Ultimissime. Oggi la rifinitura. Qualche dubbio soltanto in difesa

La seduta di rifinitura di questa mattina e per la Robur inizierà il countdown verso il fischio di inizio di Siena-Castiglionese. La settimana di lavoro, a Uopini, è stata intensa e all’insegna della concentrazione: i bianconeri vogliono centrare l’ottava vittoria consecutiva e staccare sulla squadra che al momento è terza in classifica, ma virtualmente seconda, considerando che lo Scandicci deve ancora osservare il turno di riposo. Mister Magrini, per il match, dovrà rinunciare agli infortunati Cristiani e Ricciardo – che ne avranno per almeno altre due settimane – oltre che al lungodegente Ravanelli. Non dovrebbero esserci grosse novità di formazione. Qualche dubbio riguarda semmai la difesa dove Achy spera di vestire di nuovo la maglia titolare. Ci spera anche Pagani, che il mister può impiegare sia come terzino – al posto di Bertelli, coetaneo – che come mezzala. Per ciò che concerne l’attacco da vedere le condizioni di Boccardi: se il bianconero avesse raggiunto un livello accettabile potrebbe ambire alla chiamata. I tifosi bianconeri possono acquistare i biglietti stasera al sottopassaggio alla Lizza (dalle 18 alle 19) o direttamente domani allo stadio (dalle 13,15).