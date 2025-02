Ultimissime. Possibile la scelta del 2004 Marcucci al posto di Bigica

Si profilano altre variazioni nell’undici di partenza del Poggibonsi. Potrebbe toccare al classe 2004 Marcucci il compito di rimpiazzare Bigica, squalificato per tre turni dal giudice sportivo, nella mediana giallorossa in occasione della sfida di domenica alle 14,30 allo stadio Artemio Franchi. È una possibile carta da giocare ad opera dello staff tecnico dei giallorossi per il confronto in programma dopodomani. Da valutare inoltre le chance per un eventuale recupero tra gli effettivi in attacco per Vitiello, autore del gol dei Leoni nell’1-1 dell’andata di mercoledì 23 ottobre. Proprio Vitiello, dieci anni fa, partecipò da titolare in maglia giallorossa al derby di ritorno datato 22 febbraio 2015 allo stadio Stefano Lotti: un incontro Poggibonsi-Siena valido in quel caso per il vertice della classifica della serie D di allora e terminato a reti inviolate. Gli esiti della rifinitura di domani, dovrebbero fornire le necessarie risposte, sui piani sia fisico che tattico.

Pa.Bar.