Ultimissime. Problema febbre. Più di un giocatore è stato colpito

Non c’è pace per la Robur: più di un bianconero, nelle ultime ore, ha accusato qualche linea di febbre. Per nessun giocatore dovrebbe essere a rischio la delicata partita con il Ghiviborgo, ma ovviamente la condizione fisica di chi si è ammalato e ha anche dovuto saltare qualche allenamento, non potrà essere ottimale. Un problema in generale: le assenze – che hanno bersagliato il Siena durante tutta la stagione – non permettono alla squadra di potersi preparare al meglio, come ha più volte ripetuto mister Magrini. Anche Lollo, poi, non è al top della forma. Fortuna, per il tecnico e per la Robur, che Di Paola (problema al braccio, accusa un po’ di dolore, ma stringe i denti) e Suplja saranno a disposizione: per il centrocampista, quello che sembrava inizialmente un guaio muscolare si è rivelato un forte crampo. Mancherà invece, sicuramente, Galligani che dovrà fermarsi causa squalifica.