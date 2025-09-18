Ultimissime: qui giallorossi. Barontini ritrova Ndiaye a centrocampo ma perde Ponticelli

Tornerà Ndiaye a centrocampo, ma sulla corsia sinistra dello scacchiere di mister Barontini mancherà la spinta di Ponticelli. Il numero 3 del Poggibonsi, espulso nei minuti di recupero della gara tra i Leoni e il Follonica Gavorrano, è stato infatti fermato. Automaticamente, dal giudice sportivo: una giornata a carico di Ponticelli che sarà quindi di nuovo a disposizione mercoledì prossimo, per il turno infrasettimanale della serie D tra i giallorossi e il Vivi Altotevere Sansepolcro. In mediana ha ritrovato posto il giovane Ciacci, utilizzato per uno spezzone già domenica scorsa e forte adesso di un livello di preparazione più elevato dopo lo stop patito nelle scorse settimane. Schieramento in fase di valutazione ad opera dello staff tecnico del Poggibonsi, al lavoro soprattutto per risollevare il collettivo da questo difficile avvio testimoniato dai verdetti negativi del campo di gioco, seppur in gare dal differente andamento tra loro. Preparazione che va avanti per il Poggibonsi allo stadio Stefano Lotti, in previsione delle scelte in materia di undici di partenza per l’anticipo all’Artemio Franchi. I tifosi del Poggibonsi nell’occasione seguiranno i colori in treno per il match di sabato alle 15: ritrovo alla stazione ferroviaria alle 12,45 e partenza alle 13,15. All’arrivo a destinazione, saranno a disposizione navette per raggiungere lo stadio (per i treni precedenti o successivi non saranno invece attivi i servizi navetta. Ai partecipanti alla trasferta è richiesto, si fa sapere, di presentarsi in stazione con anticipo, e di essere muniti sia del titolo di viaggio che del biglietto per entrare allo stadio per assistere a Siena-Poggibonsi, PaoBar