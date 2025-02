Ultimissime. Ricchi sotto i ferri. Semprini e Ruggiero rischiano il forfait

Il Siena svolgerà oggi l’ultima seduta di allenamento, prima del fischio di inizio del derby con il Poggibonsi. Partita alla quale non prenderanno sicuramente parte Cavallari, squalificato (in diffida c’è Di Paola), Lollo, ancora infortunato (dovrebbe rientrare la prossima settimana) e Ricchi che ieri è stato sottoposto a intervento chirurgico per la grave lesione all’adduttore sinistro rimediata durante la partita con l’Orvietana. Da valutare invece Semprini: l’attaccante bianconero si è sentito poco bene nella notte di giovedì ed è quindi in dubbio la sua presenza nell’elenco dei convocati.

Anche Ruggiero è alle prese con un attacco influenzale. Sarà invece abile e arruolabile Galligani: dopo la partecipazione alla Kings League l’attaccante non ha subìto sanzioni disciplinari. La sua presenza o meno in campo dipenderà quindi da una scelta tecnica.