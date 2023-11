Ultimissime. Ricciardo torna a disposizione di Magrini. C’è qualche dubbio in più per Boccardi

Prosegue, sul campo di Uopini, la preparazione del Siena alla partita di domenica in casa del Pontassieve. Mister Magrini, per la partita, ritroverà Ricciardo: dopo lo stop causato da un problema muscolare, l’attaccante ha ripreso questa settimana a lavorare con i compagni e, domenica, potrebbe partire dalla panchina. Più dubbi per quanto riguarda invece Boccardi, in infermeria per una botta rimediata qualche giorno fa. Non sarà della partita, sicuramente, il giovane centrocampista Hagbe Hagbe che deve ancora scontare due giornate di squalifica delle tre prese dopo l’espulsione di Terranuova Bracciolini. Ultimi due allenamenti, oggi e domani, prima che il tecnico bianconero sciolga le riserve sulla formazione titolare: molto probabile che ricalchi quella scesa in campo al Berni contro l’Asta. Non sono però escluse variazioni considerando che, non ancora al top della condizione, Bianchi e compagni dovranno scendere in campo anche nel turno infrasettimanale di mercoledì contro lo Scandicci. Impegno, almeno sulla carta, più ostico rispetto a quello di domenica, contro una delle squadre più accreditate del girone, appena un punto sotto ai bianconeri. Sarà un mese impegnativo, novembre, con in calendario anche un altro turno infrasettimanale, quello del 15, con la squadra di Magrini che farà visita al Signa. Le energie dovranno essere dosate.