Ultimissime. Ripresa a Uopini. Boccardi e Ravanelli non recuperano

Sul campo di Uopini, con soli tre giorni a disposizione, il Siena si sta allenando in vista della partita in casa della Rondinella Marzocco, in programma domenica allo stadio Gino Bozzi alle 14,30. I biancorossi si presenteranno all’appuntamento forti dei successi centrati con Mazzola e Nuova Foiano, preziosissimi in ottica salvezza. La Robur vuole invece tenere al sicuro il primato: da vedere a quali uomini, mister Magrini deciderà di affidare il compito. Qualcosa potrebbe cambiare in difesa: i due centrali, Biancon e Cavallari, hanno speso tanto e avrebbero bisogno, almeno uno dei due, di tirare il fiato; potrebbe allora scattare l’ora di Achy, anche se il tecnico bianconero vuole prima parlarci: "Lo vedo passivo – ha detto – non trovo in lui la giusta cattiveria". A sperare nella maglia titolare anche Candido. Il rientro di Hagbe Hagbe (2004) dalla squalifica offrirà una possibilità in più al mister nell’utilizzo delle quote, se non dall’inizio almeno a gara in corso. Ancora out, probabilmente Boccardi e Ravanelli, alle prese con guai fisici, almeno il primo per ‘precauzione’: è troppo importante per questa squadra, "non voglio rischiarlo" le parole di Magrini.