Ultimissime. Robur, due giorni in cui tirare il fiato. Sabato la Colligiana

Dopo la seduta di allenamento svolta ieri, i bianconeri potranno usufruire di oggi e domani per ricaricare le batterie: mister Magrini ha concesso loro due giorni di riposo, la preparazione, in vista della partita con la Colligiana, riprenderà martedì. Il rinvio della decima giornata – la Robur avrebbe dovuto giocare in casa della Rondinella Marzocco – ha stravolto tutti i piani. Bianchi e compagni, se non altro, avranno la possibilità di tirare un po’ il fiato dopo l’intenso inizio di stagione, arrivato senza neanche la preparazione esiva e, più nello specifico, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì. Per il tecnico bianconero, alla ripresa, dovrebbero arrivare buone notizie: per il match con i biancorossi dovrebbe infatti tornare a disposizione Boccardi, fermo nelle ultime partite per una botta. L’attaccante, per lo staff medico, avrebbe potuto giocare anche oggi, ma il mister non lo avrebbe rischiato per non incorrere in guai peggiori. Da valutare anche Ravanelli, pure lui alle prese con un problema fisico. Tornerà poi a disposizione il 2004 Hagbe Hagbe che ha finito di scontare la squalifica: una possibilità in più, per mister Magrini, nella scelta delle quote, se non dall’inizio, almeno a gara in corso.