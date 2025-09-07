Ultimissime. Rosa bianconera quasi al completo. Menghi unico forfait

Scaldato il motore con la gara di Coppa Italia (battuto 2-1 il Poggibonsi, Somma e compagni affronteranno l’8 ottobre, alle 15, l’Orvietana), la Robur questo pomeriggio muoverà il primo passo nel campionato 2025/26.

Mister Bellazzini – a dirlo il tecnico nella conferenza di presentazione della gara con il Tau Altopascio – avrà a disposizione l’intero organico, fatta eccezione per Matteo Menghi, alle prese con l’infortunio al polpaccio rimediato nel riscaldamento dell’ultima amichevole (ne avrà per due-tre settimane). Dovrebbe quindi rivedersi in distinta, Niccolò Giannetti, out nell’ultimo periodo per un problema alla spalla.

La formazione non dovrebbe discostarsi più di tanto da quella vista all’opera nella gara di Coppa: dietro il terzetto Conti, Somma e Cavallari, sembra quello destinato a vestire la maglia titolare, così come il quartetto di centrocampo Tosini, Barbera, Masini, Vari.

In attacco pronti alla chiamata ci sono Lucas, Nardi e Noccioli con le incognite Giannetti, appunto, e Lipari.