Ultimissime. Si ferma Ricciardo. Possibile stop di tre settimane

La novità di giornata è l’assenza, nella Robur, di Giovanni Ricciardo. L’attaccante ha accusato un problema in allenamento: "L’ho visto rallentare, mi ha detto che erano probabilmente i postumi di una contusione, ma in realtà ha una lesione al polpaccio, sui gemelli. Dovrà stare fermo almeno tre settimane", ha spiegato Magrini. L’assenza di Ricciardo va quindi ad aggiungersi a quella del lungodegente Ravanelli e di Cristiani, alle prese con la lesione al retto femorale, rimediata domenica scorsa ("Per lo staff avrà bisogno di due settimane, me per me sono tre, non voglio rischiare", le parole del tecnico bianconero). La formazione bianconera che scenderà in campo questo pomeriggio contro l’Audax Rufina vedrà allora agire, davanti alla porta difesa da Giusti, Morosi (2004), Biancon, Cavallari e Bertelli (2003); a centrocampo ci saranno Bianchi, Lollo e Masini – che tornerà a fare la mezzala – con Candido sulla trequarti, alle spalle del tandem Granado-Galligani. Boccardi partirà di nuovo dalla panchina, alla ricerca della migliore condizione. I biglietti per il settore ospite saranno in vendita allo stadio Comunale di Rufina al costo di 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto).