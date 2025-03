Ultimissime. Stacchiotti tra i pali. Giusti in panchina. Cavallari si adatta a fare l’esterno sinistro

Data la squalifica di Di Paola (2005), sarà un Siena decisamente rimaneggiato, quello che questo pomeriggio, al Franchi, affronterà il Terranuova Traiana. La prima novità riguarda già la porta dove Giusti cederà i guantoni Stacchiotti: è infatti il giovane portiere, il 2006 scelto da mister Magrini per la sfida, con Suplja che partirà dalla panchina pronto, in caso, a entrare a gara in corso ("Se facessi giocare Elvaris non avrei cambi negli under, se non Carbè", le parole del tecnico bianconero). La linea difensiva sarà composta da Morosi (2004), che si riprenderà il posto sulla corsia destra dopo lo stop di San Giovanni Valdarno, Achy, Biancon e Cavallari, adattato, per l’occasione, al ruolo di terzino mancino. A centrocampo, il giocatore di esperienza, sarà il capitano Bianchi, affiancato da Farneti (2004) e Pescicani (2005). Sulla trequarti agirà Candido (nella foto), vinto il ballottaggio con Masini, mentre nel tandem offensivo troveranno conferma Boccardi e Galligani. Fuori dall’elenco dei convocati, detto dello squalificato di Di Paola, Di Gianni, alle prese con una lesione muscolare, Ruggiero, colpito nuovamente da un attacco influenzale, e il lungodegente Ricchi (stagione finita). Abile e arruolabile, invece, Lollo che, dopo il lungo stop e all’inseguimento della miglior condizione, partirà dalla panchina, con la possibilità di ritagliarsi, semmai, qualche minuto.