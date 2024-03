Ultimissime. Stamani classica rifinitura a Uopini. Masini in dubbio

Si allenerà questa mattina a Uopini, la Robur, per l’ultima seduta prima del fischio di inizio della partita con il Signa. E’ stata una settimana serena, hanno dichiarato i protagonisti dell’impresa, chiamati domani a battere anche la squadra di Scardigli. Ma un po’ di emozione nell’aria si respira, è inevitabile. Da vedere a quali uomini mister Magrini deciderà di far indossare la maglia titolare. Se il lungodegente Cristiani sicuramente non ci sarà, sono da capire le condizioni di Masini e quindi se il centrocampista potrà essere abile e arruolabile. Salvo sorprese dell’ultima ora gli altri bianconeri dovrebbero a disposizione: probabile quindi che la formazione titolare ricalchi quella vista con la Colligiana. In difesa spazio alla coppia Achy-Cavallari, con Morosi e Agostinone rispettivamente a destra e sinistra della linea. A centrocampo con Bianchi e Lollo potrebbe agire Hagbe, mentre nel reparto offensivo è probabile il rientro di Candido sulla trequarti con Boccardi nuovamente al fianco di Galligani. Nessuno squalificato tra le fila della Robur: Galligani, Ricciardo, Bianchi e Bertelli sono i bianconeri diffidati.