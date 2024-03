Ultimissime. Stamani è prevista la rifinitura a Uopini. Centrocampo con Bianchi, Lollo e Masini

La Robur svolgerà questa mattina la seduta di rifinitura sul campo di Uopini, poi partirà il conto alla rovescia per il fischio di inizio della gara con la Colligiana. Per quanto riguarda la probabile formazione, con l’organico quasi al completo (assente all’appello Cristiani) la formazione potrebbe ricalcare in larga parte quella vista all’opera domenica scorsa con lo Scandicci. In difesa, davanti a Gusti, potrebbero quindi agire Morosi sulla corsia destra e Bertelli su quella mancina con la coppia centrale formata da Achy e Cavallari.

A centrocampo ipotizzabile la conferma di Bianchi, Lollo e Masini. I dubbi maggiori riguardano l’attacco: partito dalla panchina con la Rondinella Marzocco, Candido potrebbe tornare sulla trequarti, con Boccardi e Galligani nel tandem offensivo. Da considerare, comunque, anche la candidatura di Ricciardo.